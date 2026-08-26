Arema FC Tiba-Tiba Gelar Latihan Tertutup Bersama Deltras, Ada Apa?

jpnn.com - Arema FC mengambil langkah berbeda dalam agenda persiapan terakhir menuju Super League 2026/2027. Laga melawan Deltras Sidoarjo pada Rabu (26/8/2026) dipastikan berlangsung tanpa penonton.

Duel Arema FC kontra Deltras kali ini berstatus latihan bersama, bukan pertandingan uji coba terbuka. Karena itu, Stadion Kanjuruhan tidak akan dibuka untuk Aremania maupun penonton umum.

Keputusan tersebut berbeda dengan agenda Arema FC saat menghadapi Rans Nusantara FC beberapa waktu lalu.

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Saat itu, laga digelar secara terbuka dan menggunakan sistem tiket. Laga tersebut juga menjadi simulasi kepanitiaan Rans Nusantara FC yang akan bermarkas di Stadion Kanjuruhan pada Championship 2026/2027.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC Erwin Hardiyono meminta Aremania memahami perbedaan status kedua agenda tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Agar tidak terjadi kesalahpahaman, latihan bersama melawan Deltras nanti akan digelar secara tertutup. Ini bukan pertandingan uji coba yang dibuka untuk penonton, melainkan sesi latihan bersama yang memang menjadi kebutuhan kedua tim. Dan hanya melibatkan kedua tim," ujar Erwin.

Arema Sedang Mengasah Senjata

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan format latihan bersama dipilih agar tim pelatih dapat bekerja lebih leluasa menjelang kompetisi resmi.

Skema permainan, komposisi pemain, hingga sejumlah opsi taktik bisa diuji tanpa tekanan atmosfer pertandingan resmi.