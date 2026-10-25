Arema FC Vs Dewa United 4-0, Persita Belum Terkalahkan

jpnn.com - MALANG – Arema FC memaksa Dewa United menelan kekalahan pertama di Super League musim ini.

Arema si Singo Edan yang baru berganti pelatih itu menang 4-0 dari Dewa United pada laga pekan ke-7 di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10) sore WIB.

Singo Edan yang kini dipegang pelatih sementara Andre Caldas sukses meredam serangan-serangan Dewa United.

Tim tamu lebih sering menguasai bola, tetapi Arema FC efektif saat melakukan serangan balik.

Empat gol Arema FC dicetak Careca (menit ke-30 dan ke-52), Samuel Otusanya (65), dan Julian Guevara (90+5).

Arema FC merasakan kemenangan pertama dari enam laga terakhir, menjadi kemenangan kedua musim ini setelah menang 4-0 dari Isenmulang di pekan pertama.

Rentetan laga tak terkalahkan milik Dewa United pun terhenti.

Pada waktu bersamaan, tuan rumah Persita Tangerang yang menjamu Bali United di Banten International Stadium, Serang, bermain imbang 1-1.