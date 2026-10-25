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Arema FC Vs Dewa United 4-0, Persita Belum Terkalahkan

Arema FC Vs Dewa United 4-0, Persita Belum Terkalahkan
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Ilustrasi Super League. Foto: IG dewaunitedfc

jpnn.com - MALANG – Arema FC memaksa Dewa United menelan kekalahan pertama di Super League musim ini.

Arema si Singo Edan yang baru berganti pelatih itu menang 4-0 dari Dewa United pada laga pekan ke-7 di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10) sore WIB.

Singo Edan yang kini dipegang pelatih sementara Andre Caldas sukses meredam serangan-serangan Dewa United.

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Tim tamu lebih sering menguasai bola, tetapi Arema FC efektif saat melakukan serangan balik.

Empat gol Arema FC dicetak Careca (menit ke-30 dan ke-52), Samuel Otusanya (65), dan Julian Guevara (90+5).

Arema FC merasakan kemenangan pertama dari enam laga terakhir, menjadi kemenangan kedua musim ini setelah menang 4-0 dari Isenmulang di pekan pertama.

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Rentetan laga tak terkalahkan milik Dewa United pun terhenti.

Pada waktu bersamaan, tuan rumah Persita Tangerang yang menjamu Bali United di Banten International Stadium, Serang, bermain imbang 1-1.

Arema FC menjadi tim pertama yang menaklukkan Dewa United di Super League musim ini.

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