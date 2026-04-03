Arema FC Vs Malut United: Mengenang Tragedi Kanjuruhan
jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Para pemain Malut United FC berkunjung dan berdoa di Gate 13 Stadion Kanjuruhan sebelum menjalani laga tandang melawan Arema FC pada pekan ke-26 BRI Super League.
Skuad Malut United mendatangi Gate 13 sebelum menggelar latihan resmi di stadion tersebut, Kamis (2/4) sore.
Gerbang atau Pintu 13 menjadi lokasi simbol duka Tragedi Kanjuruhan.
Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022. Kerumunan penonton seusai laga Arema FC vs Persebaya berakhir dengan kerusuhan dan maut.
Sebanyak 135 orang (ada jumlah dalam versi lain) meninggal. Ada yang mencatat bahwa Tragedi Kanjuruhan merupakan bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia, setelah bencana Estadio Nacional, Peru, 1964, yang menewaskan 328 orang.
“Kami berkunjung ke Pintu 13 dan berdoa bersama. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah,” ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.
Laga pekan ke-26 Super League Arema FC Vs Malut United kick off mulai pukul 15.30 WIB hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beckham Blak-blakan: Kemenangan Persib atas Semen Padang Tak Seindah yang Terlihat
- Bojan Hodak Ungkap Rahasia di Balik Kebangkitan Persib Bandung Seusai Ditekan Semen Padang
- Persib Menang 2-0 di Markas Semen Padang, Bojan Hodak Beri Catatan
- Persija Jakarta Terpukul di Lampung, Seruan Bangkit Tak Terbendung
- Paul Munster Sebut Aktor Utama Kemenangan Bhayangkara atas Persija, Bintang Besar
- Pelatih Persija Ungkap Kondisi Tidak Wajar Penyebab Kekalahan