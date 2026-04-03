menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Arema FC Vs Malut United: Mengenang Tragedi Kanjuruhan

Arema FC Vs Malut United: Mengenang Tragedi Kanjuruhan

Arema FC Vs Malut United: Mengenang Tragedi Kanjuruhan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhia Shabrina/JPNN

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Para pemain Malut United FC berkunjung dan berdoa di Gate 13 Stadion Kanjuruhan sebelum menjalani laga tandang melawan Arema FC pada pekan ke-26 BRI Super League.

Skuad Malut United mendatangi Gate 13 sebelum menggelar latihan resmi di stadion tersebut, Kamis (2/4) sore.

Gerbang atau Pintu 13 menjadi lokasi simbol duka Tragedi Kanjuruhan.

Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022. Kerumunan penonton seusai laga Arema FC vs Persebaya berakhir dengan kerusuhan dan maut.

Sebanyak 135 orang (ada jumlah dalam versi lain) meninggal. Ada yang mencatat bahwa Tragedi Kanjuruhan merupakan bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia, setelah bencana Estadio Nacional, Peru, 1964, yang menewaskan 328 orang.

“Kami berkunjung ke Pintu 13 dan berdoa bersama. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah,” ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.

Laga pekan ke-26 Super League Arema FC Vs Malut United kick off mulai pukul 15.30 WIB hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI