Arema FC Vs Malut United Sore Ini: Tamu Serius Pengin Menang

jpnn.com - MALANG - Peracik Malut United Hendri Susilo memastikan pasukannya sudah mematangkan persiapan untuk menantang tuan rumah Arema FC pada pekan ke-26 Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (3/4) sore.

“Kami sudah berkumpul di Yogya sejak pekan lalu. Selama sepekan terakhir, kami mematangkan persiapan dan saya pikir itu sudah cukup untuk melawan Arema,” ujar Hendri.

“Arema FC merupakan tim yang bagus meski tak diperkuat beberapa pemain asingnya kali ini. Kami akan tetap berjuang untuk mendapatkan poin," imbuhnya.

Sejumlah pemain asing Arema FC juga dipastikan absen karena akumulasi kartu. Namun, Hendri memastikan anak asuhnya akan tetap mengerahkan kekuatan terbaik di lapangan.

“Arema pasti sudah bersiap juga menghadapi Malut. Jika kami menganggap mereka tim lemah karena tak diperkuat beberapa pemain asing, hal itu adalah pemikiran yang salah. Kami akan tetap serius demi meraih hasil terbaik,” ujar Hendri.

Malut United dan Arema FC tercatat sudah tiga kali bertemu sejak musim lalu. Kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan, sedangkan satu laga lainnya berakhir imbang.