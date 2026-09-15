Arema FC vs Persik Kediri, Ada Imbauan Khusus untuk Suporter Tamu

jpnn.com - Arema FC akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (18/9). Panitia pelaksana mengimbau suporter Persik untuk tidak hadir langsung ke stadion.

Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB. Duel dua klub Jawa Timur itu diperkirakan berlangsung dalam atmosfer panas sehingga aspek keamanan menjadi perhatian utama panpel.

Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Bram Hady Sulton mengatakan keputusan tersebut bukan berarti pihaknya menentang kebijakan yang mulai memberikan ruang bagi suporter tamu. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perkembangan positif yang patut diapresiasi.

Namun, penerapannya dinilai tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, terutama pada pertandingan yang memiliki rivalitas dan tensi tinggi.

"Kami sangat menyambut baik arah kebijakan regulator yang mulai memperbolehkan suporter tamu untuk hadir. Namun, kita semua harus realistis bahwa implementasi di lapangan membutuhkan proses adaptasi dan pematangan yang matang dari semua lini," ujar Bram.

Karena itu, Arema memilih meminta suporter Persik untuk bersabar. Panpel berharap pendukung tim berjuluk Macan Putih tersebut memahami situasi dan tidak memaksakan diri datang ke Kanjuruhan.

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Bram menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga situasi yang sudah kondusif sekaligus memberikan waktu kepada seluruh pihak untuk menyiapkan sistem penerimaan suporter tamu secara lebih matang.

"Langkah ini kami ambil bersama demi kebaikan yang lebih besar, sembari kami mematangkan mekanisme penyambutan suporter tamu di masa depan," katanya.