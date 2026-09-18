Arema FC vs Persik Kediri: Marcos Santos Soroti Ancaman Mengerikan Ini
jpnn.com - Derbi Jatim antara Arema FC dan Persik Kediri pada pekan ketiga Super League bukan sekadar soal gengsi.
Pelatih Arema Marcos Santos melihat duel di Stadion Kanjuruhan, Jumat (18/9/2026), sebagai ujian penting bagi konsentrasi anak asuhnya.
Arema harus bersiap dengan waktu yang terbatas setelah melakoni perjalanan dari Makassar.
Meski begitu, Marcos memastikan timmya sudah mengarahkan fokus sepenuhnya ke pertandingan.
"Kami tidak memiliki banyak waktu, tetapi persiapan tetap berjalan dengan baik. Semua pemain memahami arti pertandingan ini dan sudah siap menjalankannya," ucapnya.
Arema Waspadai Persik
Marcos melihat Persik memiliki variasi permainan yang membuat lawan sulit membaca arah serangan.
Macan Putih bisa membangun serangan dengan penguasaan bola, tetapi juga berbahaya ketika mendapat ruang untuk melakukan transisi cepat.
"Mereka mempunyai pemain dengan karakter yang berbeda-beda," jelas sang entrenador.
Arema FC akan menghadapi Persik Kediri dalam Derbi Jatim. Marcos Santos mengungkap satu ancaman yang wajib diwaspadai Singo Edan.
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