menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran

Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran

Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerang Persita Tangerang Hokky Caraka. Foto: diambil dari persitafc

jpnn.com - MALANG – Pekan ke-8 (tunda) Super League akan ditutup dengan pertemuan Arema FC vs Persita Tangerang di arena bersejarah, Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB.

Arema FC vs Persita tak hanya bisa menentukan posisi kedua tim di klasemen setelah 15 pertandingan, tetapi juga empat tim lainnya.

Andai Arema FC mengalahkan Persita, dua tim pasti tergusur, melorot di klasemen, yakni PSM Makassar dan Bhayangkara FC.

Baca Juga:

Jika Persita menang di markas Arema FC, dua tim yang pasti turun ialah PSIM Yogyakarta dan Persebaya Surabaya.

Pelatih Persita Carlos Pena menyatakan para pemainnya mengusung motivasi tinggi untuk mengalahkan Arema FC.

"Persiapan kami baik. Setelah kami memenangi pertandingan melawan Persik Kediri, tim ini dalam motivasi yang bagus. Kami menatap pertandingan menghadapi Arema dengan semangat tinggi," kata Pena

Baca Juga:

“Kami tahu Arema adalah tim yang sulit dikalahkan. Namun, kami ingin fokus dan berusaha mendapatkan tiga poin," imbuhnya. (jpnn/pfc)

Hasil-Jadwal dan Klasemen Super League
Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti PenasaranArema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaranileague

Mari ke sini melihat hasil-jadwal dan klasemen Super League sambil menunggu Arema FC vs Persita.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI