Arema FC Vs Persita Sore Ini, 4 Tim Pasti Penasaran
jpnn.com - MALANG – Pekan ke-8 (tunda) Super League akan ditutup dengan pertemuan Arema FC vs Persita Tangerang di arena bersejarah, Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (30/12) sore WIB.
Arema FC vs Persita tak hanya bisa menentukan posisi kedua tim di klasemen setelah 15 pertandingan, tetapi juga empat tim lainnya.
Andai Arema FC mengalahkan Persita, dua tim pasti tergusur, melorot di klasemen, yakni PSM Makassar dan Bhayangkara FC.
Jika Persita menang di markas Arema FC, dua tim yang pasti turun ialah PSIM Yogyakarta dan Persebaya Surabaya.
Pelatih Persita Carlos Pena menyatakan para pemainnya mengusung motivasi tinggi untuk mengalahkan Arema FC.
"Persiapan kami baik. Setelah kami memenangi pertandingan melawan Persik Kediri, tim ini dalam motivasi yang bagus. Kami menatap pertandingan menghadapi Arema dengan semangat tinggi," kata Pena
“Kami tahu Arema adalah tim yang sulit dikalahkan. Namun, kami ingin fokus dan berusaha mendapatkan tiga poin," imbuhnya. (jpnn/pfc)
