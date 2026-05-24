Arema FC Women & Tigers Football Academy Juara HSL Surabaya 2026

jpnn.com - SURABAYA - Arema FC Women KU-15 dan Tigers Football Academy KU-18 menjadi juara Hydroplus Soccer League atau HSL Surabaya 2026.

Pada KU-15, Arema FC Women juara seusai menutup musim dengan koleksi 42 poin, sedangkan Tigers Football Academy menjadi runner up dengan 32 poin.

Di laga terakhir, Arema FC Academy mengalahkan Tigers Football Academy 4-2 di Lapangan Bola Bogowonto, Sabtu (23/5).

Adapun di kategori KU-18 menjadi milik Tigers Football Academy seusai konsisten sepanjang kompetisi. Tercatat Tigers mengakhiri musim dengan koleksi 31 poin dan memastikan diri berada di puncak klasemen.

Catatan tersebut membuat skuad asuhan Agustina Indah Mahardika, unggul dari rival terdekatnya Arema FC Women dengan 28 poin.

Tercatat di laga pemungkas Tigers Football Academy menang dengan skor 4-1 atas Putri Meta di Lapangan Bola Bogowonto, Sabtu (23/5).

Program Director HSL Teddy Tjahjono mengapresiasi perkembangan sepak bola putri, khususnya di Surabaya,

Dengan jadwal laga setiap satu hingga dua pekan sekali, para pemain memiliki kesempatan untuk terus mengasah kemampuan melalui latihan yang konsisten selama berbulan-bulan.