jpnn.com - Pelatih Arema FC Andre Caldas mulai menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga panas Derbi Jatim. Meski waktu persiapan terbilang mepet, pelatih asal Brasil itu memastikan Singo Edan tidak akan tampil dengan persiapan seadanya.

Arema FC dijadwalkan bentrok dengan Persebaya pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Menghadapi pertandingan sarat gengsi tersebut, Andre Caldas dihadapkan pada persoalan kebugaran pemain. Pasalnya, Arema baru saja menjalani laga Grup L Zona Timur 2 I.League Cup 2026/2027 melawan Isenmulang Kalteng FC, Rabu (25/11).

Kemenangan telak 4-1 atas Isenmulang memang menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Arema. Namun, Andre tidak ingin anak asuhnya terlena.

Dia langsung mengalihkan perhatian untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Bajul Ijo.

Strategi khusus pun disiapkan dengan melibatkan seluruh staf kepelatihan, terutama tim pelatih fisik. Pengaturan intensitas latihan dan pemulihan menjadi perhatian utama agar pemain tidak kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan.

Andre bahkan menerapkan metode berbeda dengan membagi skuad menjadi dua kelompok. Pembagian itu didasarkan pada kebutuhan fisik masing-masing pemain, bukan karena perbedaan status atau posisi di dalam tim.

"Kami membagi pemain ke dalam dua kelompok, itu bukan karena kami ingin memisahkan, melainkan karena mereka membutuhkan stimulus yang berbeda. Kami terus mengomunikasikan hal ini kepada tim dan mereka pun memahaminya," kata Andre Caldas.