jpnn.com, JAKARTA - Arema FC tidak ingin menjadikan situasi pelik yang sedang dialami PSS Sleman sebagai keuntungan menjelang pertemuan kedua tim.

Sebaliknya, Singo Edan memilih bersiap menghadapi kemungkinan terburuk saat bertandang ke markas Super Elang Jawa pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pelatih Arema FC Andre Caldas meminta anak asuhnya tidak terlalu sibuk memantau persoalan internal PSS. Baginya, keputusan klub berjuluk Super Elang Jawa itu mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra merupakan urusan mereka sendiri.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11) sore. Meski PSS sedang berada dalam periode kurang menguntungkan, Andre memperkirakan tuan rumah bakal tampil dengan motivasi berlipat di hadapan pendukungnya.

Apalagi, PSS kini ditangani Demerson sebagai pelatih sementara setelah manajemen memutuskan berpisah dengan Pieter Huistra. Situasi tersebut dinilai tidak bisa menjadi patokan untuk mengukur kekuatan lawan.

"Saya yakin mereka akan tampil kuat, penuh motivasi, dan akan berjuang keras untuk meraih tiga poin," kata Andre Caldas.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, pergantian pelatih tidak otomatis membuat kekuatan sebuah tim berubah. Dia meyakini PSS tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan sengit.

"Bagi kami, situasi ini tidak banyak mengubah apa pun. Pergantian pelatih atau pemecatan tersebut tidak serta-merta akan mengubah performa tim mereka," katanya.