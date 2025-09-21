Arema Tantang Persib di Kanjuruhan, Singo Edan Usung Misi Kemenangan
jpnn.com, BANDUNG - Arema FC bersiap menghadapi tantangan berat saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025).
Pelatih Arema FC Marcos Santos memastikan timnya dalam kondisi siap tempur menghadapi duel sarat gengsi tersebut.
Menurutnya, hasil kurang maksimal di laga sebelumnya menjadi pelecut semangat anak asuhnya untuk bangkit.
"Ini minggu yang baik, terutama mengingat hasil terakhir. Kami harus segera memberi tanggapan kepada para penggemar," kata Santos dalam konferensi pers pralaga, Minggu (21/9).
"Dan tidak ada yang lebih baik daripada pertandingan besar melawan juara liga dua kali saat ini, agar kami bisa bangkit kembali di kejuaraan," lanjutnya.
Dalam catatan pertemuan terakhir, Arema FC belum pernah meraih kemenangan atas Persib sejak 2021. Namun, Santos menegaskan bahwa tim Singo Edan tak gentar dan justru termotivasi untuk meraih hasil positif di laga penting ini.
"Pertandingan lawan Persib memang tidak mudah, tapi Arema adalah tim besar. Kami sudah siap dan sangat termotivasi," tegasnya.
"Ini pertandingan besar. Kami tahu Persib akan mengincar posisi puncak. Tapi kami juga datang dengan tekad kuat. Kami ingin memainkan permainan yang bagus, bahagia, dan menyenangkan. Fokus dan kerja keras," lanjutnya.
