Arema Tersungkur, Persebaya Segel Tiket Final Piala Presiden 2026

jpnn.com - Persebaya Surabaya memastikan langkah ke final Piala Presiden 2026 setelah memenangi Derbi Jawa Timur melawan Arema FC.

Duel Persebaya vs Arema di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama. Bek asal Portugal tersebut memaksimalkan sepak pojok Francisco Rivera untuk membawa Persebaya unggul sebelum turun minum.

Drama VAR hingga Kartu Merah

Pertandingan berlangsung keras sejak awal. Kedua tim silih berganti mencoba mengambil inisiatif, tetapi rapatnya pertahanan membuat peluang bersih sulit tercipta.

Arema sebenarnya sempat menggetarkan gawang Persebaya. Namun, selebrasi Johan Alfarizi terhenti setelah wasit menerima sinyal dari hakim garis bahwa proses gol diawali posisi offside.

Drama lain muncul menjelang jeda. Matheus Blade sempat dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Miguel Pereira hingga wasit mengeluarkan kartu merah.

Setelah melihat tayangan VAR, keputusan berubah. Blade tetap berada di lapangan dengan hukuman kartu kuning.

Kesulitan Arema makin bertambah selepas turun minum. Diego Landis harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima kartu merah pada menit ke-67.