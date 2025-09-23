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Arema vs Bhayangkara, Marcos Siapkan Taktik Khusus Redam Lini Serang Lawan

Arema vs Bhayangkara, Marcos Siapkan Taktik Khusus Redam Lini Serang Lawan
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Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: ILeague.

jpnn.com - MALANG - Arema FC akan menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/10).

Jika sukses mendulang tiga poin, Arema FC bakal menyudahi tren sesi dalam dua pertandingan sebelumnya, yakni saat laga tandang melawan PSM yang berakhir 3-3 dan melawan Persik 1-1 di Stadion Kanjuruhan.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyiapkan taktik khusus untuk meredam lini serang Bhayangkara FC pada laga Super League 2026/27 itu.

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"Tentu sudah ada strategi untuk menghadapi mereka, tetapi tapi tidak bisa saya sampaikan, terpenting bagi kami adalah menghentikan serangan Bhayangkara," kata Marcos dalam konferensi pers di Kota Malang, Jumat.

Marcos menilai lini serang tim tamu sangat kuat karena diisi dengan kualitas individu di atas rata-rata, khususnya Allano yang sanggup menjalankan peran berbeda.

Penyerang sayap asal Brasil itu kini menjadi playmaker Bhayangkara sehingga bisa mengancam.

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Hal itu harus diwaspadai para pemain Arema.

Marcos juga mewaspadai kemampuan individual striker Milan Ritovski.

Arema FC vs Bhayangkara Presisi Lampung FC di Super League, Marcos Santos siapkan strategi khusus meredam lini serang lawan.

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