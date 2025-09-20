menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Arema vs Persib: Marcos Santos Kantongi Kekuatan & Kelemahan Maung Bandung

Arema vs Persib: Marcos Santos Kantongi Kekuatan & Kelemahan Maung Bandung

Arema vs Persib: Marcos Santos Kantongi Kekuatan & Kelemahan Maung Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip Foto : Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan keterangan saat sesi konferensi pers di kantor manajemen Arema FC di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (12/9/2025). ANTARA/Ananto Pradana

jpnn.com - MALANG - Laga Arema FC vs Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (22/9).

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung.

Hal itu akan coba dieksploitasi secara maksimal pada pertandingan pekan depan.

Baca Juga:

Meski demikian, Marcos tidak menyebut sektor dan hal apa saja yang menjadi kelemahan Persib.

Terpenting bagi dia ialah hasil analisis akan dijadikan bahan meracik komposisi dan strategi permainan Arema FC.

Yang jelas, dia mendapatkan kelebihan dan kekuatan tim calon lawan itu setelah menyaksikan pertandingan kompetisi AFC Champions League 2 antara Persib vs Lion City Sailors, Kamis (18/9).

Baca Juga:

Pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin malam itu berkesudahan dengan skor sama kuat, yakni 1-1.

Pelatih bernama lengkap Marcos Vinicius dos Santos Goncalves itu tetap mewaspadai kualitas materi pemain yang dimiliki Maung Bandung.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI