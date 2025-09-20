Arema vs Persib: Marcos Santos Kantongi Kekuatan & Kelemahan Maung Bandung

jpnn.com - MALANG - Laga Arema FC vs Persib Bandung pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (22/9).

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung.

Hal itu akan coba dieksploitasi secara maksimal pada pertandingan pekan depan.

Meski demikian, Marcos tidak menyebut sektor dan hal apa saja yang menjadi kelemahan Persib.

Terpenting bagi dia ialah hasil analisis akan dijadikan bahan meracik komposisi dan strategi permainan Arema FC.

Yang jelas, dia mendapatkan kelebihan dan kekuatan tim calon lawan itu setelah menyaksikan pertandingan kompetisi AFC Champions League 2 antara Persib vs Lion City Sailors, Kamis (18/9).

Pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin malam itu berkesudahan dengan skor sama kuat, yakni 1-1.

Pelatih bernama lengkap Marcos Vinicius dos Santos Goncalves itu tetap mewaspadai kualitas materi pemain yang dimiliki Maung Bandung.