menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Arema vs Persija: Eksel Runtukahu Bangkitkan Romantisme Sundulan ala Bambang Pamungkas

Arema vs Persija: Eksel Runtukahu Bangkitkan Romantisme Sundulan ala Bambang Pamungkas

Arema vs Persija: Eksel Runtukahu Bangkitkan Romantisme Sundulan ala Bambang Pamungkas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Eksel Runtukahu seusai mencetak gol kemenangan Persija Jakarta melawan Arema FC pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Kanjuruhan, Malang (8/11). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Kemenangan Persija Jakarta melawan Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26 memiliki arti spesial bagi Eksel Runtukahu.

Pemain kelahiran 2 September 1998 itu mencetak dua gol kemenangan lewat sundulan untuk tim berjuluk Macan Kemayoran saat bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang (8/11/2025).

Hidupkan Jejak Bambang Pamungkas

Mantan penggawa Barito Putera tersebut mengingatkan para penggemar akan aksi legenda Persija, Bambang Pamungkas, yang sering mencetak gol lewat sundulan.

Baca Juga:

Eksel mengaku tersanjung ketika dirinya disamakan dengan sosok pria asal Salatiga tersebut setelah penampilannya melawan Arema.

Pemain berusia 27 tahun itu menjelaskan bahwa sejak dahulu dirinya kerap menyaksikan permainan Bambang Pamungkas dan menjadikannya panutan dalam berkarier.

"Saya sering berbicara dengan Mas Bepe. Selain berbincang, saya memang sudah lama mengidolakan beliau."

Baca Juga:

"Saya sering menonton video permainannya dan selalu menikmati cara dia bermain,” ujar pemain asal Tondano itu.

Koleksi Gol Eksel Runtuhaku

Dua gol ke gawang Lucas Frigeri membuat Eksel Runtukahu kini telah mengemas tiga gol di Super League 2025/26.

Eksel Runtukahu merasa tersanjung disamakan dengan Bambang Pamungkas setelah cetak dua gol kemenangan lewat sundulan saat lawan Arema

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI