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Aremania Wajib Tahu! Harga Tiket Arema FC Tidak Naik, Begini Cara Belinya

Aremania Wajib Tahu! Harga Tiket Arema FC Tidak Naik, Begini Cara Belinya
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Skuad Arema FC di Piala Presiden 2026. Foto: Arema FC.

jpnn.com, JAKARTA - Aremania tak perlu khawatir harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyaksikan perjuangan Arema FC di Stadion Kanjuruhan.

Manajemen Singo Edan memastikan harga tiket pertandingan kandang musim Super League 2026/2027, tidak mengalami kenaikan.

Kebijakan tersebut menjadi kabar positif menjelang debut kandang Arema FC di kompetisi musim baru. 

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Arema FC dijadwalkan menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/9). Kick-off pertandingan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Manajemen memilih mempertahankan harga tiket seperti musim sebelumnya demi memberikan kepastian kepada Aremania, sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi suporter untuk kembali memenuhi tribun Kanjuruhan.

Head Public Relations & Marcomm Arema FC, Munif Wakid, memastikan tidak ada perubahan tarif tiket pada musim ini.

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"Musim ini tidak ada perubahan harga tiket. Kami mempertahankan harga yang sama seperti musim lalu, karena ingin memberikan kepastian dan kemudahan bagi Aremania untuk datang langsung ke Stadion Kanjuruhan," ujar Munif dikutip dari situs klub, Senin (31/8/2026).

Keputusan tersebut sekaligus menjadi upaya klub menjaga atmosfer pertandingan kandang.

Arema FC memastikan tidak ada kenaikan harga tiket kandang. Manajemen telah menyiapkan cara pembelian tiket untuk Aremania.

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