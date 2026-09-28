ARF Apresiasi Kebijakan Impor BBM Menteri ESDM, Begini Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mengapresiasi arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal impor BBM.

Adapun Bahlil menegaskan bahwa pengadaan impor minyak mentah dan BBM wajib mengacu pada asas keekonomian, kepastian pasokan, serta mencari opsi terbaik dan termurah.

Abdul Rahman Farisi menilai sikap tegas Menteri ESDM merupakan pengejawantahan nyata atas tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

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Di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia dan fluktuasi nilai tukar, belanja komoditas energi harus dihitung secara presisi agar tidak membebani kas negara.

“Prinsip dasar penggunaan uang negara menuntut efisiensi optimal pada persilangan antara kualitas dan harga. Pak Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, menjalankan prinsip tersebut secara konsisten dalam eksekusi kebijakan belanja energi,” kata Abdul Rahman Farisi dalam keterangan resmi.

Pria yang akrab disapa ARF itu menekankan bahwa narasi politik dalam pengadaan komoditas strategis harus senantiasa diuji lewat parameter kuantitatif yang ketat.

Dia membeberkan bahwa urgensi kebijakan ini didasari kondisi riil neraca energi nasional. Urgensi efisiensi pengadaan energi tidak terlepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan BBM.

Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM pada April 2026, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari.