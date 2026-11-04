ARF Dukung Penyetopan Ekspor Perantara demi Kedaulatan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi mendukung agar ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dilakukan langsung ke negara tujuan akhir tanpa melalui negara perantara yang tidak memberikan nilai tambah berarti.

Dia menilai hal yang disampaikan dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 pada 2 November 2026 lalu itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam memastikan manfaat perdagangan komoditas Indonesia tidak lebih banyak dinikmati pihak perantara.

“Indonesia jangan hanya menjadi pemilik sumber daya alam, sementara negara lain menikmati keuntungan dari mata rantai perdagangannya. Kita harus memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi bangsa sendiri,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Rabu (4/11).

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Abdul Rahman menjelaskan perdagangan komoditas tidak hanya menghasilkan keuntungan dari penjualan barang, tetapi juga melibatkan aktivitas ekonomi lain seperti jasa perdagangan, pengangkutan, asuransi, pembiayaan, pergudangan, dan kepelabuhanan.

Seluruh aktivitas tersebut memiliki nilai ekonomi yang berpotensi semakin besar dinikmati pelaku usaha nasional apabila Indonesia mampu memperkuat penguasaan rantai perdagangannya.

Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$282,91 miliar atau meningkat 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, ekspor nonmigas mencapai US$269,84 miliar.

“Bayangkan besarnya aktivitas ekonomi yang menyertai ekspor Indonesia yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar AS. Jangan sampai kita hanya memperoleh nilai penjualan komoditas, sementara peluang keuntungan dari perdagangan dan jasa pendukungnya justru lebih banyak dinikmati negara lain,” jelasnya.

Abdul Rahman menilai arahan tersebut penting untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas, khususnya terkait asal barang, negara tujuan akhir, nilai transaksi, serta pihak yang menikmati keuntungan perdagangan.