ARF: Sinergi Menko Bahlil dan Menteri Sarmuji Terjemahkan Visi Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), mengapresiasi arah kebijakan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji yang berencana menempatkan industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, arah tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi yang dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

Sinergi keduanya dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menerjemahkan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Menteri Sarmuji langsung tancap gas ingin menerjemahkan visi Presiden Prabowo dengan menempatkan industri sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini sejalan dengan agenda hilirisasi yang berada di bawah koordinasi Menko Bahlil,” kata Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Jumat (2/10)

Abdul Rahman berpandangan, penguatan industri merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia menuju kegiatan ekonomi dengan nilai tambah lebih tinggi.

Proses tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya industri pengolahan, akumulasi modal, transfer teknologi dan peningkatan produktivitas.

Dia melihat pengembangan industri padat teknologi dan padat karya dapat berjalan secara beriringan. Industri berbasis teknologi berperan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing, sementara industri padat karya memiliki kontribusi penting terhadap penciptaan kesempatan kerja.

“Menurut saya, industri padat teknologi dan padat karya bisa dikembangkan secara simultan. Dengan begitu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah dapat berjalan beriringan dengan perluasan lapangan kerja,” ujarnya.