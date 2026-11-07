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ARF Soroti Serangan terhadap Menko Bahlil, Singgung Kepentingan Pebisnis Negara Tetangga

ARF Soroti Serangan terhadap Menko Bahlil, Singgung Kepentingan Pebisnis Negara Tetangga
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Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Golkar Abdul Rahman Farisi (ARF) menyoroti maraknya konten negatif yang menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di medsos. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi (ARF) menyoroti maraknya konten negatif yang menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di media sosial.

ARF menduga serangan tersebut perlu dicermati seiring kebijakan pemerintah yang semakin mengutamakan kepentingan nasional dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam (SDA).

Dia menilai, sejumlah kebijakan Bahlil berpotensi memengaruhi kepentingan bisnis pihak tertentu, termasuk pelaku usaha dari negara tetangga.

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"Saya menduga ada kepentingan ekonomi tertentu yang merasa terganggu oleh ketegasan kebijakan energi Indonesia. Kemungkinan adanya kepentingan pebisnis dari negara tetangga juga patut dicermati," kata Abdul Rahman di Jakarta, Sabtu (7/11).

Dia mencontohkan kebijakan pengurangan pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sekitar 31 juta kaki kubik standar per hari.

Selain itu, pemerintah belum melanjutkan rencana ekspor listrik ke Singapura karena masih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan mempertimbangkan harga jual.

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Menurut ARF, kebijakan tersebut dapat mengubah peta perdagangan energi regional dan berdampak terhadap pelaku usaha yang selama ini terlibat dalam rantai distribusi.

"Ketika Indonesia mulai memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri dan memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan internasional, tentu ada konsekuensi ekonomi bagi pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam rantai bisnis tersebut," ujarnya.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Golkar Abdul Rahman Farisi (ARF) menyoroti maraknya konten negatif yang menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di medsos

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