Argentina Bekuk Mesir, Lionel Messi Melakukan Sesuatu yang Belum Pernah Terjadi

jpnn.com - Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah setelah mengantar Argentina menyingkirkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

La Pulga seakan tak pernah bosan menorehkan tinta emas di ajang empat tahunan itu.

Pertandingan Argentina vs Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Selasa (8/7/2026) malam WIB, menjadi panggung lain bagi kapten La Albiceleste.

Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir untuk mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Namun, sorotan utama justru mengarah kepada pencapaian individu Messi.

Data Squawka menunjukkan umpan yang berbuah gol untuk Cristian Romero membuat koleksi asis Messi di putaran final Piala Dunia bertambah menjadi sembilan.

Jumlah tersebut menempatkan pemain berusia 39 tahun itu sendirian di posisi teratas daftar pemberi asis terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Rekor itu sebelumnya menjadi milik Diego Armando Maradona. Legenda Argentina tersebut menutup karier Piala Dunianya dengan delapan asis.

Performa Messi pada laga kontra Mesir tidak berhenti sampai di situ.