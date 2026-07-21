Argentina Dituding Permalukan Sepak Bola Seusai Kalah dari Spanyol

jpnn.com - Kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 ternyata memunculkan sorotan tajam dari Spanyol.

Bukan hanya karena gagal mempertahankan gelar, tetapi juga akibat sikap para pemain Albiceleste setelah pertandingan berakhir.

Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol 0-1 pada partai puncak yang berlangsung di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Gol Ferran Torres pada menit ke-106 menjadi pembeda setelah kedua tim bermain tanpa gol sepanjang waktu normal.

Sepanjang pertandingan, Tim Tango kesulitan mengimbangi permainan kolektif Spanyol. Lionel Messi dan kolega bahkan gagal melepaskan satu pun tembakan on target.

Situasi memanas selepas peluit akhir dibunyikan. Sejumlah pemain Argentina terlibat konfrontasi dengan skuad Spanyol yang tengah merayakan gelar juara.

Nahuel Molina terlihat mendorong kapten Spanyol, Rodri. Di sisi lain, Leandro Paredes juga terlibat insiden dengan Gavi hingga memancing reaksi Eric Garcia yang langsung membela rekannya.

Sebelumnya, Argentina juga kehilangan Enzo Fernandez pada penghujung waktu normal. Gelandang Chelsea itu menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsi.