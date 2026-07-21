Argentina Gagal Mempertahankan Piala Dunia, Lionel Messi: Rasa Sakitnya Sangat Dalam

jpnn.com - JAKARTA - Lionel Messi mengungkapkan kekecewaan setelah Argentina gagal mempertahankan Piala Dunia.

Argentina takluk dari Spanyol 0-1 dalam partai final Piala Dunia 2026 Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (19/7) waktu setempat.

"Rasa sakitnya sangat dalam, butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini," tulis Lionel Messi dikutip dari unggahan di Instagram, Selasa (21/7).

Namun, Messi menyatakan bahwa perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026 akan selalu dia ingat, lantaran ada banyak momen yang bisa dibanggakan.

Menurut Messi, kerja keras tim dan dukungan dari berbagai penjuru Argentina berhasil membantu La Albiceleste mencapai final Piala Dunia dua edisi beruntun.

"Terima kasih dari lubuk hati saya untuk setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi, kita berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berdiri teguh, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai orang Argentina," tulis kapten Tim Tango, itu.

Pada akhir unggahan, Messi juga turut mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026. (antara/jpnn)



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