Argentina Hajar Kosta Rika 7-0, Lionel Scaloni Puas
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Argentina menghajar Timnas Kosta Rika 7-0 pada laga persahabatan FIFA di Stadion Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina, Rabu WIB.
Selain dua dari Nico Paz, lima gol Argentina lainnya saat bersua Kosta Rika disumbangkan Julian Alvarez (dua gol), Franco Mastantuono (dua gol) dan Alexis Mac Allister.
Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni merasa puas dengan Albiceleste.
Dia menegaskan bahwa skuadnya sulit untuk dihadapi khususnya di sepanjang 2026 ini.
"Saya ingin kami terus seperti ini, menjadi tim patokan dan sulit untuk dihadapi," ujar Scaloni dikutip dari laman Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA).
Scaloni menambahkan bahwa Argentina menghadapi tantangan berat dengan kualitas yang ada saat ini, yakni bagaimana mempertahankan level mereka.
"Dalam sepak bola, sukar mempertahankan level seperti ini. Terus berjalan dengan cara yang sama menjadi tantangan," ungkap Scaloni.
Secara umum, Scaloni puas dengan pencapaian anak-anak asuhnya pada tahun 2026.
Argentina hajar Kosta Rika 7-0. Pelatih Argentina Lionel Scaloni merasa puas dengan Albiceleste.
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