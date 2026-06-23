Argentina Sempurna, Ini 6 Negara yang Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026
jpnn.com, DALLAS - Peta persaingan Piala Dunia 2026 mulai mengerucut. Argentina, Prancis, dan Norwegia resmi menyegel tiket ke babak 32 besar.
Total, sudah ada 6 negara yang dipastikan masuk babak 32 besar Piala Dunia 2026.
Argentina melangkah mulus setelah menundukkan Austria 2-0 di Dallas Stadium pada Selasa (23/6) WIB.
Sang kapten, Lionel Messi, kembali menjadi pembeda lewat dua gol yang membawa Albiceleste meraih kemenangan kedua secara beruntun di Grup J.
Tambahan tiga poin membuat pasukan Lionel Scaloni mengoleksi enam poin dan tIDak lagi bisa dikejar oleh pesaing di bawahnya.
Kini, Argentina hanya tinggal menentukan apakah akan finis sebagai juara grup atau runner-up.
Tidak lama berselang, Prancis ikut mengunci tiket fase gugur seusai membungkam Irak dengan skor meyakinkan 3-0.
Dua gol dicetak Kylian Mbappe, sementara satu gol lainnya disumbangkan Ousmane Dembele.
Sebanyak 6 negara telah dipastikan masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Argentina sempurna di fase grup.
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