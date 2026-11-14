Argentina Tersandung di Era Baru, Lionel Scaloni Ungkap Tantangan Besar Tanpa Messi

jpnn.com - Timnas Argentina memulai babak baru tanpa Lionel Messi dengan hasil mengecewakan.

La Albiceleste harus mengakui keunggulan Uruguay dengan skor 1-2 dalam laga persahabatan di Stadion La Bombonera, Buenos Aires, Sabtu (14/11/2026) pagi WIB.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Lionel Scaloni. Pelatih Argentina itu menyadari timnya harus menemukan kekuatan baru setelah ditinggal sosok yang selama ini menjadi ikon sekaligus pemimpin tim.

Scaloni Siapkan Argentina Tanpa Messi

Messi resmi mengakhiri kiprahnya dengan Timnas Argentina pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, Scaloni mulai mempersiapkan komposisi tim yang tidak lagi bergantung kepada sosok berjuluk La Pulga tersebut.

Scaloni mengakui proses pembentukan ulang skuad membutuhkan kerja keras. Namun, Scaloni tetap optimistis Argentina memiliki pemain berkualitas untuk melewati masa transisi.

"Kepergian Leo membuat kami harus kembali membangun tim. Namun, saya percaya para pemain yang kami miliki cukup berkualitas untuk membawa Argentina kembali meraih hasil positif," ucapnya.

Ujian Perdana Tanpa Messi

Pertandingan melawan Uruguay menjadi ujian pertama bagi Argentina dalam fase baru tersebut. Namun, tuan rumah justru tertinggal dua gol pada awal babak kedua.

Leonardo Balerdi mencetak gol bunuh diri pada menit ke-48, sebelum Maxi Araujo memperbesar keunggulan Uruguay lima menit kemudian. Argentina baru bisa mengubah papan skor melalui Julian Alvarez pada menit ke-73.