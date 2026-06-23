menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Argentina vs Austria, Messi Gagal Mengeksekusi Penalti, tetapi Ditebus Lebih

Argentina vs Austria, Messi Gagal Mengeksekusi Penalti, tetapi Ditebus Lebih

Argentina vs Austria, Messi Gagal Mengeksekusi Penalti, tetapi Ditebus Lebih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Timnas Argentina vs Austria 2-0 pada pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin waktu setempat. Foto: X/FifaWorldCup

jpnn.com - JAKARTA -  Laga Timnas Argentina vs Austria pada pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin waktu setempat, berakhir dengan skor 2-0.

Dua gol Argentina diciptakan Lionel Messi, demikian catatan FIFA.

Kemenangan tersebut mengantarkan Timnas Argentuna melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Kemenangan ini membuat Argentina nyaman di peringkat pertama klasemen sementara Grup J Piala Dunia 2026 dengan enam poin dari dua pertandingan.

Di sisi lain, Austria berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup J Piala Dunia 2026 dengan tiga poin dari dua pertandingan.

Argentina memiliki peluang emas terlebih dahulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah penyerang Lautaro Martinez dilanggar di kotak terlarang.

Baca Juga:

Lionel Messi yang maju sebagai algojo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya masih menyamping tipis dari gawang Austria.

Argentina terus berupaya untuk unggul terlebih dahulu, salah satunya melalui tembakan Enzo Fernandez yang masih dapat dihalau kiper Austria Alexander Schlager.

Timnas Argentina vs Austria, Lionel Messi gagal mengeksekusi hadiah penalty, tetapi ditebus lebih.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI