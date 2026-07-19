Argentina vs Spanyol: Emiliano Martinez Blak-blakan Soal Tekanan Final Piala Dunia

jpnn.com - Final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol akan menjadi ujian besar bagi Argentina.

Di tengah beban mempertahankan gelar juara, kiper Argentina Emiliano Martinez justru mengaku datang ke partai puncak dengan pikiran yang tenang.

Duel Spanyol vs Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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La Albiceleste berstatus sebagai juara bertahan setelah mengangkat trofi pada edisi 2022. Di sisi lain, Spanyol bertekad mengakhiri penantian panjang untuk kembali menjadi kampiun sejak terakhir kali melakukannya pada 2010.

Status tersebut membuat tekanan lebih banyak mengarah kepada Argentina. Pasukan Lionel Scaloni dituntut mempertahankan mahkota juara menghadapi lawan yang tampil impresif sepanjang turnamen.

Spanyol datang ke final dengan catatan yang mengesankan. Tim asuhan Luis de la Fuente belum tersentuh kekalahan sejak fase grup dan baru sekali kebobolan dalam perjalanan menuju partai puncak.

Meski menyadari besarnya ekspektasi yang mengiringi Argentina, Martinez menegaskan dirinya tidak ingin terbebani oleh situasi tersebut.

Penjaga gawang Aston Villa itu memilih menikmati setiap detik yang dilaluinya di panggung terbesar sepak bola dunia.