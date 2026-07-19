Argentina vs Spanyol: Tim Tango Dibayangi Kutukan 64 Tahun

jpnn.com - Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga besar antara Argentina melawan Spanyol.

Bagi Argentina, pertandingan melawan Spanyol menjadi kesempatan mematahkan catatan buruk yang sudah bertahan lebih dari setengah abad.

Duel Spanyol vs Argentina akan digelar di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Tim Tango datang ke partai puncak dengan status juara bertahan setelah menjadi kampiun Piala Dunia 2022.

Namun, dalam sejarah Piala Dunia, hanya dua negara yang sanggup mempertahankan status sebagai juara bertahan, yakni Italia dan Brasil.

Italia melakukannya pada edisi 1934 dan 1938, sedangkan Brasil mengulang sukses pada 1958 serta 1962.

Sesudah era tersebut, setiap juara bertahan yang berhasil kembali mencapai final selalu gagal mempertahankan trofinya.

Ironisnya, Argentina menjadi negara pertama yang merasakan kenyataan pahit tersebut.