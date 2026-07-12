Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026

jpnn.com - KANSAS CITY – Petahana Piala Dunia Argentina menjadi tim terakhir yang masuk semifinal Piala Dunia 2026.

Pada perempat final di Kansas City Stadium, Kansas City, Minggu (12/7) siang WIB, Argentina menyingkirkan Swiss 3-1.

Laga Argentina vs Swiss diwarnai drama kartu merah pada menit ke-72.

Breel Embolo yang sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-44, diusir keluar oleh Wasit Joao Pedro Silva Pinheiro dengan kartu kuning kedua.

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Awalnya pemain Argentina Leandro Paredes yang mendapat kartu kuning karena dianggap melanggar Embolo.

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Namun, setelah ada panggilan dari ruang VAR dan menemukan bukti bahwa Embolo sengaja jatuh dan pura-pura sakit, Wasit Pinheiro membatalkan kartu kuning Paredes dan memberikannya untuk Embolo.

Argentina bukannya mendapat kemudahan melawan sepuluh pemain Swiss.