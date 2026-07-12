menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026

Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026

Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Argentina bersukacita di 8 Besar Piala Dunia 2026. Foto: Charlie Riedel/AP Photo

jpnn.com - KANSAS CITY – Petahana Piala Dunia Argentina menjadi tim terakhir yang masuk semifinal Piala Dunia 2026.

Pada perempat final di Kansas City Stadium, Kansas City, Minggu (12/7) siang WIB, Argentina menyingkirkan Swiss 3-1.

Laga Argentina vs Swiss diwarnai drama kartu merah pada menit ke-72.

Baca Juga:

Breel Embolo yang sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-44, diusir keluar oleh Wasit Joao Pedro Silva Pinheiro dengan kartu kuning kedua.

Argentina Vs Swiss 3-1, Cek Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026fifa

Awalnya pemain Argentina Leandro Paredes yang mendapat kartu kuning karena dianggap melanggar Embolo.

Baca Juga:

Namun, setelah ada panggilan dari ruang VAR dan menemukan bukti bahwa Embolo sengaja jatuh dan pura-pura sakit, Wasit Pinheiro membatalkan kartu kuning Paredes dan memberikannya untuk Embolo.

Argentina bukannya mendapat kemudahan melawan sepuluh pemain Swiss.

Semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis vs Spanyol dan Inggris vs Argentina. Kemudian finalnya...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI