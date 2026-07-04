Argentina Vs Tanjung Verde 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, Adu Penalti?

jpnn.com - MIAMI - Laga 32 Besar Piala Dunia 2026 antara juara bertahan Argentina melawan debutan Tanjung Verde di Miami Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB belum juga selesai.

Argentina unggul dua kali, tetapi Tanjung Verde tak patah arang, selalu menyamakan kedudukan.

Gol kedua Tanjung Verde yang dicetak Lopes Cabral pada babak tambahan waktu pertama disebut komentator sebagai kandidat gol terbaik Piala Dunia 2026.

Kini Argentina vs Tanjung Verde masuk ke babak kedua tambahan waktu alias hanya 15 menit berjarak dari adu penalti.

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Pemenang dari laga Argentina vs Tanjung Verde ini sudah ditunggu Mesir di 16 Besar.

Mesir menembus 16 Besar setelah menyingkirkan Australia. (fifa/jpnn)