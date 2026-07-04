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Argentina Vs Tanjung Verde 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, Adu Penalti?

Argentina Vs Tanjung Verde 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, Adu Penalti?
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Detik-detik Tanjung Verde menyamakan kedudukan untuk kedua kalinya saat menghadapi Argentina di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MIAMI - Laga 32 Besar Piala Dunia 2026 antara juara bertahan Argentina melawan debutan Tanjung Verde di Miami Stadium, Miami, Sabtu (4/7) pagi WIB belum juga selesai.

Argentina unggul dua kali, tetapi Tanjung Verde tak patah arang, selalu menyamakan kedudukan.

Gol kedua Tanjung Verde yang dicetak Lopes Cabral pada babak tambahan waktu pertama disebut komentator sebagai kandidat gol terbaik Piala Dunia 2026.

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Pemenang dari laga Argentina vs Tanjung Verde ini sudah ditunggu Mesir di 16 Besar.

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Gol kedua Tanjung Verde yang dicetak Lopes Cabral layak menjadi kandidat gol terbaik Piala Dunia 2026.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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