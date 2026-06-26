Argentina vs Yordania: Lionel Scaloni Siapkan Wajah Baru Tim Tango

jpnn.com - Lionel Scaloni menyiapkan wajah baru Timnas Argentina saat menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026.

Pertandingan Argentina vs Yordania akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6/2026).

Hasil pertandingan tersebut tidak lagi memengaruhi posisi kedua tim karena Argentina sudah mengunci status pemuncak klasemen, sedangkan Yordania dipastikan tersingkir.

Kondisi itu membuat Scaloni membuka peluang melakukan perubahan komposisi pemain sejak menit pertama.

"Kami ingin seluruh anggota skuad memiliki kesempatan tampil. Mereka sudah bekerja keras selama turnamen ini dan pantas mendapatkan menit bermain apabila pertandingan berjalan sesuai rencana kami," ucap sang entrenador.

Langkah tersebut juga dinilai sebagai upaya menjaga kebugaran pemain-pemain utama, termasuk Lionel Messi yang menjadi pusat permainan Argentina sepanjang fase grup.

Megabintang berusia 39 tahun itu tampil luar biasa dengan memborong seluruh gol Tim Tango saat menundukkan Aljazair 3-0 dan Austria 2-0.

Namun, karena baru pulih dari cedera otot, tim pelatih diyakini enggan mengambil risiko memainkan Messi menjelang babak 32 besar.