menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Argentina vs Yordania: Lionel Scaloni Siapkan Wajah Baru Tim Tango

Argentina vs Yordania: Lionel Scaloni Siapkan Wajah Baru Tim Tango

Argentina vs Yordania: Lionel Scaloni Siapkan Wajah Baru Tim Tango
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Argentina di Piala Dunia 2026. Foto: Roberto Schmidt/AFP

jpnn.com - Lionel Scaloni menyiapkan wajah baru Timnas Argentina saat menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026.

Pertandingan Argentina vs Yordania akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6/2026).

Hasil pertandingan tersebut tidak lagi memengaruhi posisi kedua tim karena Argentina sudah mengunci status pemuncak klasemen, sedangkan Yordania dipastikan tersingkir.

Baca Juga:

Kondisi itu membuat Scaloni membuka peluang melakukan perubahan komposisi pemain sejak menit pertama.

"Kami ingin seluruh anggota skuad memiliki kesempatan tampil. Mereka sudah bekerja keras selama turnamen ini dan pantas mendapatkan menit bermain apabila pertandingan berjalan sesuai rencana kami," ucap sang entrenador.

Langkah tersebut juga dinilai sebagai upaya menjaga kebugaran pemain-pemain utama, termasuk Lionel Messi yang menjadi pusat permainan Argentina sepanjang fase grup.

Baca Juga:

Megabintang berusia 39 tahun itu tampil luar biasa dengan memborong seluruh gol Tim Tango saat menundukkan Aljazair 3-0 dan Austria 2-0.

Namun, karena baru pulih dari cedera otot, tim pelatih diyakini enggan mengambil risiko memainkan Messi menjelang babak 32 besar.

Lionel Scaloni menyiapkan wajah baru Timnas Argentina saat menghadapi Yordania pada laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI