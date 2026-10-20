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Ari Hamzah dan Madame Whimpsy Menyatu dalam Mencari Tenang

Ari Hamzah dan Madame Whimpsy Menyatu dalam Mencari Tenang
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Ari Hamzah dan Madame Whimpsy. Foto: Dok. DoggyHouse Records

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ari Hamzah dan Madame Whimpsy berkolaborasi merilis single terbaru yang berjudul Mencari Tenang.

Ditulis dan dikomposisikan oleh Ari Hamzah, Mencari Tenang merupakan sebuah permohonan sekaligus pengingat bahwa perjuangan tidak harus dijalani sendirian.

Melalui lirik yang berangkat dari doa kepada Tuhan, lagu itu berbicara tentang ketabahan, keluarga, dan keyakinan bahwa selalu ada kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari keadaan yang sulit.

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Alih-alih menempatkan perjuangan sebagai kisah kemenangan yang heroik, Mencari Tenang memilih pendekatan yang lebih intim. Baris-baris seperti 'Bantu kami berjuang' dan 'Aku di sini kan menemani' memperlihatkan dua sisi yang saling melengkapi: harapan yang dicari melalui doa dan kekuatan yang tumbuh dari kehadiran sesama manusia.

Ketenangan dalam lagu itu bukan berarti terbebas dari persoalan, melainkan kemampuan untuk tetap bertahan dan saling menguatkan di tengah ketidakpastian.

Secara musikal, Mencari Tenang bergerak dalam lingkup dub reggae dengan groove yang santai dan mengalir. Musiknya mengajak pendengar untuk bergoyang, tetapi bukan melalui ledakan energi atau euforia lantai dansa.

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Ada ruang untuk menikmati ritme dengan tubuh yang bergerak perlahan, sembari membiarkan lirik dan suasana lagu membawa pendengar ke dalam perenungan.

Kontras antara groove yang rileks dan lirik yang sarat doa menjadi salah satu daya tarik lagu dari Ari Hamzah dan Madame Whimpsy.

Ari Hamzah dan Madame Whimpsy berkolaborasi merilis single terbaru yang berjudul Mencari Tenang.

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