Ari Lasso Protes ke WAMI Gegara Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ari Lasso sempat menyentil Wahana Musik Indonesia (WAMI) melalui akunnya di Instagram.

Dalam salah satu unggahannya, dia menyampaikan kritiknya terhadap WAMI, terkait uang royalti, dan insiden salah transfer.

"Saya bingung membaca dari sekian puluh juta yang menetes hanya Rp 700 ribuan, saya telepon sahabat Saya Mas Meidy Aquarius @meidif yang sempat di WAMI, dia pun juga bingung, dan menjawab, 'gue sudah enggak di WAMI'," ujar Ari Lasso melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (13/8).

"Kekonyolan yang paling hebat adalah anda transfer ke rekening 'Mutholah Rizal'," sambungnya.

Dia lantas mempertanyakan uang yang ditransfer itu memang diperuntukkan untuknya atau bukan.

"Terus hitungan ini laporan Ari Lasso itu punya saya atau punya Pak Mutholah Rizal. Atau hitungan itu punya saya, tetapi WAMI salah transfer ke Mutholah Rizal," tuturnya.

Pelantun Hampa itu menilai bahwa kecerobohan yang dilakukan WAMI cukup layak untuk diperika oleh BPK, KPK, atau Bareskrim.

"Sebuah Lembaga dgn manajemen yang (maaf) sangat buruk yang sangat berpotensi merugikan, bisa negara, dalam hal ini Dirjen Pajak, dan yang pasti merugikan banyak musisi anggota anda. Banyak 'permainan' atau kecerobohan yang cukup layak rasanya untuk diperiksa lembaga negara dalam hal ini mungkin BPK, KPK, atau Bareskrim," ucap Ari Lasso.