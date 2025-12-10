menu
Ari Lasso Umumkan Istirahat dari Media Sosial, Ini Alasannya
Penyanyi Ari Lasso. Foto: Instagram/ari_lasso

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso mengumumkan akan istirahat dari media sosial untuk sementara waktu.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Medsos detox," ungkap Ari Lasso.

Mantan vokalis Dewa 19 itu berharap pengertian dari semua pihak terkhusus penggemar dan para klien.

Bukan tanpa sebab, Ari Lasso mengaku ingin fokus untuk menyelesaikan sebuah proyek.

"To goodfelass, Baladewa, clients, partner, I’ll do medsos detox, focusing on sum project, til deal done. #silenttime #contemplate," jelas pelantun Arti Cinta itu.

Ari Lasso meminta penggemar untuk tidak cemas terkait keputusannya istirahat dari media sosial.

Dia memastikan bakal segera kembali berinteraksi di dunia maya.

