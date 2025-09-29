menu
Arian Bicara Nasib Album Seringai Seusai Kepergian Ricky Siahaan

Seringai. Foto: Dedi Yondra/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band metal Seringai, Arian Arifin membeberkan pembaruan mengenai progres album terbaru mereka.

Meskipun proses pengerjaannya sempat tertunda, album tersebut dipastikan akan tetap diluncurkan, meskipun gitaris mereka, Ricky Siahaan, telah meninggal dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Arian ketika ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada hari Jumat (26/9/2025).

Arian menjelaskan meskipun album tersebut belum sepenuhnya selesai, Seringai tetap berupaya menghadirkan sesuatu yang segar tanpa meninggalkan ciri khas mereka.

"Karena belum selesai, jadi gua enggak tahu akan seperti apa. tetapi yang jelas ada beberapa lagu kami banyak pengaruh tuh macam-macam. Kami selalu berusaha sesuatu yang baru, tetapi tetap inline dengan apa yang sudah kita lakukan," ujar Arian.

Walaupun keputusan untuk merilis album sudah final, Arian mengakui diskusi di antara personel mengenai masa depan Seringai secara keseluruhan masih belum mencapai kesimpulan.

Arian menjelaskan, setelah wafatnya Ricky Siahaan, untuk sementara waktu, posisi gitaris saat ini dibantu pemain tambahan (additional player), 

"Untuk sekarang, kami ada dibantu, untuk rekaman kami dibantu ada, masih dengan additional saja," imbuhnya. .

Arian Seringai bicara nasib album dan grupnya seusai meninggalnya sang gitaris, Ricky Siahaan.

