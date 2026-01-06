Ariana Grande Bersiap Kembali ke Panggung Lewat Konser Eternal Sunshine Tour

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu sekaligus aktris Ariana Grande bersiap kembali menggelar tur konser bertajuk “Eternal Sunshine Tour” yang dijadwalkan berlangsung mulai Juni 2026.

Tur ini menjadi tur konser pertama Arainda Grande, setelah hiatus selama enam tahun.

Menurut laporan E! News, Senin (5/1), Ariana membagikan kabar tersebut saat menghadiri karpet merah ajang Critics Choice Awards 2026.

A mengungkapkan tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis menjelang dimulainya rangkaian konser.

“Aku sudah mengerjakan daftar lagu selama berbulan-bulan,” ujar Ariana Grande.

Dia menambahkan bahwa persiapan kini berada di tahap yang cukup matang, meski masih menunggu proses latihan untuk memastikan konsep pertunjukan berjalan sesuai rencana.

“Sekarang sudah di posisi yang bagus, tapi kita tidak akan benar-benar tahu sampai masuk ke masa latihan, yang akan segera dimulai, dan melihat bagaimana semuanya berjalan di atas panggung,” lanjutnya.

Ariana juga memilih merahasiakan detail konsep konser yang akan disuguhkan kepada penggemar.