Ariana Grande Ungkap Tekanan hingga Rasa Sakit saat Jalani Syuting Wicked

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Hollywood, Ariana Grande kembali bicara blakblakan soal perjalanan karier aktingnya yang kerap menuai komentar miring.

Perannya sebagai Glinda di film “Wicked” (2024) dan “Wicked: For Good” disebut sebagian pihak bukan pilihan yang tepat.

Menurut laporan Variety, Jumat (9/1), respons publik yang meragukan langkah Grande dalam dunia akting bukanlah hal baru.

Dia kembali berhadapan dengan opini yang menyebut ketenarannya justru mengurangi kredibilitas, seolah keberhasilan di satu bidang otomatis mengganggu keseriusannya di bidang lain.

Grande mengaku sudah belajar menjaga jarak dari narasi negatif tersebut.

“Aku belajar sangat cepat bahwa aku harus menutupinya. Banyak kebisingan yang mengatakan aku tak akan sanggup, atau bukan pilihan yang tepat,” katanya.

Dia menegaskan dirinya tetap fokus bekerja dan menjalani proses syuting intens tanpa jeda, termasuk adegan emosional yang direkam tidak berurutan.

Aktris sekaligus penyanyi itu juga menjelaskan betapa beratnya menjaga emosi di tengah tekanan produksi.