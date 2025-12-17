Arie Untung Turun Langsung Bantu Korban Banjir Aceh Tamiang
jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus aktivis kemanusiaan, Arie Untung turun langsung menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang bersama lembaga sosial Laju Peduli.
Menurut Arie, kepedulian publik sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan pascabencana yang tidak singkat.
"Mari bergerak bersama agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” ungkap Arie Untung, dalam keterangannya, Rabu (17/12).
Sebanyak tujuh truk bantuan yang berasal dari donasi masyarakat yang dihimpun Laju Peduli diberangkatkan menuju Aceh Tamiang.
Bantuan tersebut terdiri atas 1.000 porsi makanan siap saji, 370 paket sembako, 130 paket perlengkapan tidur, 650 paket perlengkapan ibadah, 24.000 liter air bersih, serta satu unit mesin genset untuk mendukung kebutuhan air bersih warga.
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan dampak serius.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan warga terdampak, dengan kerusakan permukiman dan fasilitas umum yang memaksa banyak keluarga mengungsi hingga pertengahan Desember 2025.
Direktur Laju Peduli, Rizqi Dwi Putra, menegaskan bahwa para penyintas masih membutuhkan dukungan berkelanjutan. Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam penggalangan bantuan untuk korban bencana alam tersebut.
Arie Untung bersama Laju Peduli menyalurkan tujuh truk bantuan untuk korban banjir Aceh Tamiang.
