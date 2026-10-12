Arief Poyuono: Danantara Kunci Indonesia Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah

jpnn.com - Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang juga pemerhati Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arief Poyuono mendukung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia yang dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Poyuono, Danantara bukan sekadar lembaga pengelola dana, melainkan instrumen transformasi fundamental untuk merestrukturisasi dan mengonsolidasikan kekayaan negara yang selama ini tersebar di 844 BUMN.

Dia menilai pembentukan Danantara sebagai sebuah pergeseran paradigma dalam pengelolaan aset negara. Ini adalah transisi dari birokrasi yang berfokus pada anggaran, menuju strategi permodalan yang agresif dan berorientasi pada return.

"Dengan mengonsolidasikan 844 BUMN di bawah satu komando, Danantara bertujuan mengubah perusahaan negara yang berkinerja rendah atau bergantung pada subsidi menjadi aset ekonomi yang sangat produktif," ujar Poyuono di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Kunci Keluar dari Middle-Income Trap

Poyuono menyebut peran paling strategis Danantara adalah untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

Menurutnya, stagnasi di level pendapatan menengah-atas hanya bisa ditembus dengan pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan produktif.

"Danantara adalah mekanisme krusial untuk meningkatkan pendapatan nasional bruto. Lembaga ini ditargetkan untuk memacu pertumbuhan PDB tahunan yang berkelanjutan di kisaran 6% hingga 7%," tuturnya.