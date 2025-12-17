menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Arief Poyuono: Dengan Gotong Royong, Kita Mampu Membantu Saudara-Saudara yang Terkena Bencana

Arief Poyuono: Dengan Gotong Royong, Kita Mampu Membantu Saudara-Saudara yang Terkena Bencana

Arief Poyuono: Dengan Gotong Royong, Kita Mampu Membantu Saudara-Saudara yang Terkena Bencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisaris Pelindo Arief Poyuono menyapa anggota Polri yang akan diberangkatkan ke lokasi bencana melalui Terminal Penumpang Pelindo Tanjung Priok, Selasa malam (16/12/2025). Foto: supplied

jpnn.com - Komisaris Pelindo Arief Poyuono optimistis bangsa ini mampu menangani dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Arief saat melepas dan mengantarkan anggota Polri ke Aceh, Sumut, dan Sumbar di Terminal Penumpang Pelindo Tanjung Priok, Selasa malam (16/12/2025).

"Ini bukti bangsa kita mampu membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Sumatra. Saatnya kita buktikan bahwa bangsa kita mampu," kata Arief.

Baca Juga:

Menurut Arief, penanganan dampak bencana bisa dilakukan dengan bergotong royong.

"Dengan gotong royong dan persatuan, saling bergandengan tangan, kita mampu membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons desakan agar bencana di Sumatra ditetapkan menjadi bencana nasional.

Presiden juga mengapresiasi atas perhatian dan tawaran bantuan dari sejumlah negara terkait penanganan bencana di Sumatra, namun dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasinya secara mandiri.

"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Komisaris Pelindo Arief Poyuono optimistis dengan gotong royong dan persatuan, bangsa ini mampu membantu saudara-saudara yang terkena bencana di Sumatra.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co