Arief Poyuono Jadi Komisaris PT Pelindo

Arief Poyuono Jadi Komisaris PT Pelindo

Arief Poyuono Jadi Komisaris PT Pelindo
Arief Poyuono ditunjuk jadi Komisaris Pelindo. Foto: dokumen JPNN.com/ M. Fathra Nazrul

jpnn.com - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ditunjuk menjadi komisaris di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero.

Perombakan direksi dan komisaris Pelindo tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia, Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan SK.059/DIDAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025.

Surat Keputusan itu tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Kemudian salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-265/MBU/09/2025 dan SK.060/DIDAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelindo.

"Bahwa terhitung tanggal 19 September 2025, masa jabatan atas nama Hambra sebagai Wakil Direktur Utama dan Andus Winarno sebagai Dewan Komisaris telah berakhir," tulis Pelindo dalam keterbukaan informasi perseroan, dikutip pada Senin (22/9/2025).(fat/jpnn)

Ini Susunan Direksi dan Komisaris PT Pelindo terbaru:

Dewan Direksi

1. Direktur Utama : Arief Suhartono

Mantan Waketum Gerindra ditunjuk menjadi Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui keputusan Menteri BUMN dan Dirut Danantara.

