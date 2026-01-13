Arief Poyuono: Prospek Industri Pelabuhan Indonesia 2026 Sangat Positif

jpnn.com - Komisaris PT Pelindo Arief Poyuono menyampaikan optimisme bahwa prospek industri pelabuhan Indonesia pada 2026 ini sangat positif.

Hal itu menurutnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil (sekitar 4.9-5%), target ekspor besar, dan fokus pemerintah menjadi poros maritim dunia yang meningkatkan peran logistik laut, infrastruktur pelabuhan, dan efisiensi maritim untuk mendukung perdagangan domestik dan internasional.

"Sektor transportasi dan logistik diproyeksikan tumbuh signifikan, terutama logistik laut yang mendominasi, didukung investasi infrastruktur, digitalisasi, dan peningkatan konektivitas untuk memperkuat posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Dia juga menyampaikan ada beberapa pendorong utama pertumbuhan industri pelabuhan. Pertama, stabilitas ekonomi dan ekspor.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil (4.9-5%) dan target ekspor $315 miliar pada 2026 akan mendorong volume kargo di pelabuhan.

Kedua, posisi geostrategis di mana Indonesia semakin ingin menjadi pemimpin dalam tata kelola maritim, bukan hanya transit, memanfaatkan posisinya di jalur perdagangan global.

"Ketiga, fokus pada ekonomi maritim. Sektor maritim dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan nasional, fokus pada pengembangan pelabuhan, keamanan maritim, dan diplomasi maritim," tuturnya.

Arief juga menyinggung trend di 2026 untuk industri pelabuhan, yaitu berupa dominasi logistik laut. Transportasi laut dan perairan darat akan tetap menjadi tulang punggung pengiriman barang (sekitar 77.6% pangsa pasar freight forwarding), sementara freight udara juga tumbuh pesat.