Arief Rosyid: Peresmian ICHIP UMJ Sebagai Komitmen Dukung Kedaulatan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi meluncurkan Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP) melalui Grand Launching I-CHIP UMJ dan Seminar Internasional, Selasa (15/9).

Kehadiran pusat studi ini mendapat dukungan sejumlah tokoh nasional yang melihat tantangan kesehatan Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan kebijakan berbasis bukti, kolaborasi lintas disiplin, serta keberanian membangun kedaulatan kesehatan nasional.

Peluncuran dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BRIN Arif Satria, serta Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Kehadiran para tokoh tersebut menandai pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat dalam membangun masa depan kebijakan kesehatan Indonesia.

Forum ini sekaligus menegaskan positioning I-CHIP sebagai ruang perjumpaan antara akademisi, peneliti, pemerintah, penyelenggara jaminan kesehatan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan kesehatan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan perhatian khusus pada persoalan kesehatan mental generasi muda.

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Menurutnya, kesehatan tidak dapat lagi dipahami hanya dalam dimensi fisik. Kesehatan mental dan wellbeing menjadi persoalan yang semakin penting dalam dunia pendidikan, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Abdul Mu’ti menilai I-CHIP dapat mengambil peran strategis untuk menghadirkan kajian sekaligus solusi atas persoalan kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga ekosistem tempat anak tumbuh secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.