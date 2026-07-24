Arief Rosyid Resmi Jadi Sekjen AMPI, Siap Perkuat Rumah Besar Aktivis di Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) resmi menetapkan Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Arief Rosyid Hasan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMPI.

Penunjukan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran AMPI sebagai organisasi kader sekaligus rumah besar para aktivis di Partai Golkar yang telah melahirkan banyak pemimpin nasional, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga menyampaikan kehadiran Arief Rosyid Hasan yang sebalumnya sebagai Wakil Ketua Umum, menjadi Sekjen, akan memperkuat konsolidasi organisasi dan kaderisasi generasi muda Partai Golkar.

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“AMPI sejak awal merupakan wadah pembinaan kader muda yang mengedepankan semangat kepemimpinan, pengabdian, dan pembaharuan. Kami meyakini Arief Rosyid Hasan memiliki kapasitas, pengalaman, dan jejaring yang kuat untuk membawa AMPI semakin progresif serta memperkuat perannya dalam mencetak pemimpin-pemimpin muda yang siap mengabdi kepada bangsa melalui Partai Golkar,” ujar Jerry Sambuaga.

Arief Rosyid Hasan dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia aktivisme dan kepemudaan. Sejak masa mahasiswa, dia aktif memimpin berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, serta konsisten menginisiasi beragam gerakan di bidang pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan, hingga pengembangan sumber daya manusia, hingga menjadi Ketua Umum PB HMI 2013-2015.

Kiprahnya menjadikan Arief sebagai salah satu figur muda yang aktif membangun kolaborasi lintas sektor untuk mendorong lahirnya generasi muda yang berdaya saing dan memiliki semangat pengabdian.

Sebagai Sekjen AMPI, Arief menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi ini sebagai rumah besar para aktivis Partai Golkar sekaligus ruang kaderisasi yang terbuka, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.

“Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT untuk amanah besar yang dipercayakan kepada kami. AMPI adalah rumah besar para aktivis di Partai Golkar. Dari organisasi inilah banyak pemimpin ditempa sebelum mengemban amanah yang lebih besar. Ketua Umum Partai Golkar, Bang Bahlil Lahadalia, juga memulai perjalanan pengabdiannya dari AMPI. Tradisi aktivisme, kaderisasi, dan keberanian menghadirkan gagasan itulah yang akan terus kami hidupkan agar AMPI menjadi ruang lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang siap membawa Partai Golkar semakin maju,” ujar Arief Rosyid.