Arief Rosyid Usung Gagasan Rute Baru Politik Islam

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh kepemudaan M. Arief Rosyid Hasan menandai usia 40 tahun melalui tasyakuran, peluncuran buku, dan diskusi bertajuk “Memimpin Rute Baru Politik Islam” di Menteng, Jakarta Pusat.

Acara ini menjadi ruang refleksi dua dekade kiprahnya di dunia aktivisme, kaderisasi, kepemudaan, dan politik, dengan menghadirkan cendekiawan muslim Fachry Ali serta Direktur Akademi Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari.

“Alhamdulillah, memasuki usia 40 tahun ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk terus belajar, berkarya, dan mengabdi. Dua puluh tahun lebih perjalanan di berbagai ruang kaderisasi dan politik mengajarkan saya bahwa perubahan tidak lahir secara instan. Ia membutuhkan proses, pengalaman, kompetisi, dan yang paling penting, kaderisasi yang terus-menerus,” ujar Arief.

Bagi Arief, usia 40 tahun merupakan momentum melihat kembali perjalanan sekaligus menentukan arah pengabdian ke depan.

“Perjalanannya tidak singkat, tetapi masih jauh lebih banyak yang dapat kita tuju bersama. Insyaallah, yang terpenting adalah bagaimana perjalanan berikutnya semakin luas manfaatnya bagi umat dan bangsa,” katanya.

Mengawali rekam jejak dari tradisi intelektual Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga menjadi Ketua Umum PB HMI 2013–2015, Arief menekankan regenerasi kepemimpinan membutuhkan pembentukan jam terbang, bukan sekadar pemberian panggung.

“Saya percaya demokrasi adalah kompetisi dan membutuhkan jam terbang. Orang muda tidak cukup hanya diberi ruang untuk bicara. Mereka harus memperoleh kesempatan untuk belajar, berproses, bertanding, menang, kalah, lalu kembali bertanding,” ujarnya.

Kini, Sekretaris Akademi Partai Golkar sekaligus Sekretaris Jenderal DPP AMPI tersebut mengusung gagasan "Rute Baru Politik Islam", sebuah dorongan agar politik Islam bergerak dari perdebatan identitas menuju politik gagasan, kaderisasi, karya, dan kontribusi nyata.