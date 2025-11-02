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Ariel NOAH, Desta dan Gading Marten Akhirnya Buka Suara

Ariel NOAH, Desta dan Gading Marten Akhirnya Buka Suara
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Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam 'The Dudas Minus One' akhirnya buka suara mengenai anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk konten mereka di Natuna, yang diduga sebesar Rp3,6 miliar.

Adapun The Dudas Minus One merupakan geng motor yang beranggotakan Raffi Ahmad, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi The Dudas Minus One, Ariel mengungkapkan bahwa langkah itu diambil untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang beredar.

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Desta juga mengatakan isu tersebut tak hanya berdampak terhadap dirinya, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anaknya.

"Ya, kami akan coba jawab. Karena ini sudah ke mana-mana, impact-nya juga sudah cukup berpengaruh ke personal gue, keluarga, terutama ke anak-anak gue juga," ujar Desta melalui akun The Dudas Minus One di Instagram, dikutip Selasa (10/11).

Ariel lantas mengkilas balik sejak awal perjalanan The Dudas Minus One.

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Dia mengatakan konten dari geng motor tersebut pertama kali dirilis pada 2024 lalu.

Sejak saat itu, kata Ariel, The Dudas Minus One sudah mengunjungi puluhan kota dan mempromosikan UMKM maupun pariwisata setempat.

Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam 'The Dudas Minus One' akhirnya buka suara

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