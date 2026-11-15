jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ariel NOAH meminta pihak RANS Entertainment dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penjelasan terperinci mengenai anggaran pengadaan jasa publikasi senilai Rp3,6 miliar.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut lebih memahami proses pengadaan dan penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Pernyataan itu disampaikan Ariel saat menanggapi polemik pengadaan bertajuk "Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna".

Anggaran tersebut menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proyek yang dikaitkan dengan keterlibatan kelompok selebritas The Dudas Minus One.

Dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram @dudasminusone, Ariel menegaskan bahwa nilai Rp3,6 miliar tidak seluruhnya dialokasikan sebagai honor para personel.

Dia menyebut muncul kesalahpahaman di masyarakat mengenai besaran dana yang diterima para artis.

Ariel menjelaskan, pembayaran kepada personel The Dudas Minus One mengikuti standar profesional dan tarif atau rate card masing-masing. Besaran honor tersebut, menurutnya, tidak berbeda dari pekerjaan komersial yang biasa diterima para musisi dan figur publik.

"Jadi, dana tadi, kan dibilang itu semua buat kita, itu kan bukan buat kita semua. Yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," ujar Ariel, dikutip pada Minggu (15/11).