Ariel NOAH Sebut Honor The Dudas Minus One Sesuai Rate Card, Bukan Rp 3,6 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ariel NOAH mengatakan bahwa honor yang diterimanya bersama The Dudas Minus One dalam proyek publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak mencapai keseluruhan anggaran Rp3,6 miliar.

Dia menyebut pembayaran kepada para personel mengikuti standar tarif profesional di industri hiburan.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ariel menyusul sorotan terhadap pengadaan jasa publikasi KKP yang menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW).

Proyek bernama "Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna" itu memicu perbincangan karena melibatkan figur publik.

Ariel mengatakan, terdapat kesalahpahaman mengenai penggunaan anggaran yang membuat sebagian masyarakat menganggap seluruh dana pengadaan menjadi bayaran bagi para artis.

Padahal, menurutnya, honor personel hanya merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan pekerjaan.

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"Yang masuk ke kita ya sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan. Value-nya tuh segitu, istilahnya kalau zaman sekarang rate card-nya gitulah," kata Ariel, dikutip dari video yang diunggah akun Instagram @dudasminusone, Kamis (12/11).

Dia menjelaskan, besaran honor setiap personel disesuaikan dengan nilai pekerjaan dan tarif masing-masing.