Ariel NOAH Ungkap Ketakutannya Ditolak Perempuan
jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band NOAH, Ariel, membuat pengakuan mengejutkan tentang cara dia berinteraksi dengan perempuan di media sosial.
Meski dikenal sebagai artis populer, Ariel termyata tidak percaya diri untuk memulai komunikasi dengan lawan jenis.
"Gue itu enggak pede (percaya diri) DM (direct messages) cewek duluan," kata Ariel, dikutip dari kanal Comic 8 Revolution di YouTube, Minggu (16/11).
Ariel mengakui bahwa statusnya sebagai selebritas populer justur membuat dia serbasalah.
"Dengan posisi gue seperti ini (artis), terkadang merasa serbasalah,” ujar Ariel.
Ariel mengaku sering melihat banyak akun perempuan cantik berseliweran di media sosialnya.
Meski ada rasa tertarik, dia mengungkapkan butuh pertimbangan berkali-kali sebelum berani menghubungi lebih dahulu.
“Untuk menghubungi duluan bisa mikir 100 kali. Sebenarnya takut enggak dibalas,” tuturnya.
